La carta viral de l’alcaldessa de Vilaller

Maria José Erta és l’alcaldessa de Vilaller, una població de la de la vall de Barravés que no arriba als 600 habitants. Una carta seva publicada al diari Segre s’ha fet viral aquests dies. El text, d’una sensibilitat extrema, repassa les virtuts de l’esport de la cistella. “El bàsquet ha significat molt en la meva vida, hi he jugat de petita i ara soc una ferma espectadora del meu fill. És una forma de viure”, comença.

Erta trasllada algunes premisses del bàsquet -la disciplina, les actuacions ràpides i la necessitat de lluitar fins al final- a la vida real. A més, recorda que l’esport ajuda a no tenir una visió egoista i destaca com pot ajudar a desenvolupar la ment a nivell matemàtic. “He vist molts partits en la meva vida, i tots són diferents perquè, a més a més de l’entrenament físic i tècnic, també hi ha entrenament mental; concentració al nivell més alt. Un entrenador i un jugador triomfen si creuen en allò que fan, i la concentració ha de ser extrema en cada partit. Tot això ho aprenc i en gaudeixo en cada partit. Són un cúmul d’emocions -il·lusió per millorar, divertir-se, competir, guanyar i saber gestionar la derrota- que et contagien sense poder evitar-ho. No és fàcil d’entendre per als que no viuen el món del bàsquet, però enganxa, és una passió sense límit, tens necessitat de gaudir-ne, i al final arriba a condicionar-te la vida. M’enganxa de veritat!”

Dimarts vaig tenir l’oportunitat de conèixer l’alcaldessa i felicitar-la per una carta que resumeix moltes de les coses bones que el món de l’esport ens pot ensenyar. Es nota que parla des de l’estima de qui ha practicat un esport. El ventall d’exemples pedagògics és inacabable i només cal que entre tots eduquem els més joves a dirigir la mirada cap al focus correcte. De la conversa em quedo amb l’anècdota del seu fill, que utilitzava un frontal de llum per aprofitar els viatges en cotxe després dels entrenaments per estudiar o fer deures al seient del darrere del cotxe, ja que a Vilaller no hi ha equip de bàsquet. “És una passió, i qualsevol persona hauria de tenir-ne una, digues-li bàsquet o un altre hobby. Imprescindible per sentir-se viu”, resumeix Erta, que recorda la necessària implicació de tot l’entorn familiar perquè l’activitat esportiva sigui un èxit.

Els exemples antiesportius inunden els mitjans de comunicació, però els bons gestos de comportaments admirables són majoria als pavellons dels nostres barris i municipis.