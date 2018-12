Independència: realisme i bona política (1)

Aquest és el primer d’un seguit d’articles en què reflexionarem amb llibertat d’esperit sobre la independència de Catalunya. Els autors som un grup de persones compromeses amb el procés d’autodeterminació. Tenim idees diferents sobre moltes qüestions, i això resulta enriquidor. Ens uneix una convicció: en termes nacionals, no renunciem a res, ho volem tot. Per seguir avançant per aquest camí creiem que cal, en primer lloc, cartografiar els elements significatius del present, descobrir allò que mostren. Entre la temptació de desconnectar de la realitat quan no es correspon amb el que voldríem i un catastrofisme apocalíptic, que busca culpables dels possibles errors comesos, s’imposa l'anàlisi racional dels fets ocorreguts els últims temps i dels actors que hi han intervingut. Es tracta d’entendre on som ara, i de dissenyar estratègies de futur d’acord amb els diversos escenaris possibles.

U. El moviment independentista és ampli i molt plural, en termes ideològics i sociològics. Ha acreditat una notable resiliència davant de dificultats de tot ordre. Pel seu arrelament territorial i la capil·laritat en la societat catalana, ha esdevingut una força cohesionadora entre persones i col·lectius diversos, units per un projecte comú al servei de tothom. L’empoderament de la ciutadania constitueix un valor profundament democràtic, i un gran actiu que es pot transferir a altres àmbits de la vida social per afrontar els reptes emergents que es vagin plantejant. L’alliberament de les energies creadores de les persones fomenta societats integradores i de progrés, en què el talent de cadascú es posa al servei del bé comú.

Dos. El Procés ha confrontat la democràcia espanyola amb els seus fantasmes. L'Estat, malgrat les evidents deficiències polítiques i institucionals i el descrèdit internacional d'algunes de les seves actuacions, per exemple en clau judicial o policial, ha resultat ser més sòlid del que molts pensaven. Les elits polítiques, econòmiques, culturals i la judicatura comparteixen uns valors i una tradició ben arrelada, en relació al que és i ha de ser Espanya. A cavall d’un nacionalisme amb voluntat hegemònica i de l’herència orteguiana, que fa de la 'conllevancia' una manera de gestionar el plet català, afronten la diversitat com un perill per a la pròpia identitat. Cadascú des del seu àmbit, assumeixen la responsabilitat que els correspon en la defensa de la pàtria, i tanquen files.

Tres. En la seva crítica, el moviment independentista no ha sabut distingir clarament tres realitats ben diferents: les elits extractives i funcionarials de l'estat, Espanya com a ens polític i, finalment, l'espanyolitat –la qualitat d'espanyol viscuda íntimament per molts ciutadans, també a Catalunya–. Així, la denúncia de les patologies de la democràcia espanyola, tot i estar fonamentada en fets reals, alguns l'han experimentat com un atac a la pròpia identitat, i ha generat comportaments reactius de caràcter defensiu que afecten la convivència. En societats madures, la discrepància i el debat d’idees són estimulants; allà on les emocions juguen un paper central, i els mitjans de comunicació les exacerben, la pedagogia resulta fonamental per fer-les madurar.

Quatre. En el moment present, i després dels esdeveniments viscuts aquest últim any, i en concret de l’aplicació per part del govern espanyol de l’article 155 de la Constitució, l’aposta per la unilateralitat de les forces independentistes crea un sentiment d’inseguretat en sectors socials del país, i allunya del projecte sobiranista persones que són favorables al dret a decidir en forma de referèndum legal i vinculant. D’una banda, preocupa la violència que es pugui desencadenar i, de l’altra, causa recel una hipotètica decisió presa sense un consens social prou ampli. Tanmateix, la història contemporània del país i una interpretació fonamentada del dret internacional, així com l’1-O i el 21-D, ens recorden que Catalunya és un subjecte polític i que, com a tal, té tota la legitimitat per exercir el seu dret a l’autodeterminació.

Cinc. L’existència de presos polítics i exiliats és una qüestió que ateny persones de conviccions diverses, més enllà del perímetre sobiranista, preocupades per preservar els drets polítics de tothom. La judicialització de la política i el seu revers, la politització de la justícia, han creat un escenari inèdit en una democràcia occidental, amb la consegüent construcció interessada de la causa penal i l’injust empresonament a l’espera de judici. Això consagra l’excepcionalitat del moment present. D’aquí la mobilització social que s’ha articulat. No hi ha normalitat possible sense prendre-ho en consideració i donar-hi una resposta adequada.

Sis. El catalanisme, que ha estat la matriu del moviment sobiranista, ha tingut una clara vocació europeista. Més que un continent o un espai geopolític, Europa és un conjunt de valors encarnats en una forma de viure: democràcia, igualtat, fraternitat, humanisme, etc. Allà on es conreen, la idea d’Europa està viva i operant. Des d’aquesta perspectiva, l’independentisme professa una gran fe en Europa, i en la seva capacitat d’influir sobre l’estat espanyol. Tanmateix, a l’Europa dels estats s’imposa la 'realpolitik'.

En resum, una estratègia política ha de saber combinar la formulació d’objectius clars a assolir amb una anàlisi de la realitat tan objectiva i crítica com sigui possible, i evitar així caure en tacticismes que ens allunyen de l’horitzó cap al qual progressar.

En aquest sentit i a tall de colofó, ens cal reflexionar sobre com relligar les energies i la perseverança mostrades per tantes persones, d’una banda, i el poder polític representat al Parlament de Catalunya, de l’altra, de manera que hi hagi una íntima sincronització en l’avenç cap a l’horitzó cap al qual volem progressar.

Àngel Castiñeira és filòsof

Narcís Clara és diputat i professor de la UdG

Lluís Font és diputat i doctor en ciències de l'educació per la UAB

Josep Maria Forné és diputat i filòsof

Carme Ortoll és mestra

Xavier Quinquillà és diputat i gestor cultural

Ferran Sáez és filòsof