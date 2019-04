260x366 I el cataclisme del dia a 'El Mundo' és... I el cataclisme del dia a 'El Mundo' és...

“No es pot moderar a Sánchez: fer-lo fora és una emergència”. La frase és una cita d'Albert Rivera que 'El Mundo' aprofita per fer-ne titular d'obertura a la seva portada. Es referma que el líder de Ciutadans s'ho juga tot a la carta pas-al-costat: sumar amb el PSOE però exigir el relleu del seu líder com a requisit per al pacte que anhela l'Íbex-35. (Ves que el vaitot no se li giri en contra i Sánchez ofereixi de pactar amb un Cs sense Rivera, argüint que ell ha quedat primer).

Però jo avui volia parlar de to. D'aquesta “emergència” de la qual parla la primera pàgina d''El Mundo'. Consigno alguns sintagmes dels titulars de portada d''El Mundo' durant les darreres tres setmanes, que deixo en versió original per no perdre cap matís en la traducció: "Azuza el miedo", "Pactar con terroristas", "Humilla a la Policia", "Esperaba un 1-O violento", "La policia política de Torra", "Quieren romper Europa", "La España rural se levanta", "Nadie me dice a la cara derechita cobarde", "La traición de Obrador", "El Iglesias más radical", "Torra lleva hasta el esperpento su desafío", "Se mofa del Estado", "Purga de errejonistas" o "Urde una burla".

Se sol dir que el mitjà és el missatge. Però potser hauríem d'adaptar el vell adagi de Marshall McLuhan i dir que, en el cas de la caverna, el to és el missatge. La suma de portades dibuixa un panorama preapocalíptic que faria les delícies de Mad Max. Només té un problema: està del tot allunyat de l'experiència quotidiana de la gent, que segueix sucant el croissant en el cafè amb llet mentre llegeix sobre aquest clima gairebé bèl·lic. La pell sensible s'acaba endurint amb les agressions externes. ¿S'insensibilitzarà el lector d''El Mundo' a aquesta pluja constant de tremendismes, si no ho està ja? ¿Fins quan pot anar pujant el diari la temperatura verbal, per mantenir la il·lusió d'un perpetu cataclisme?