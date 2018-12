Sense català al canal Disney de Movistar+

Una trentena de clàssics de la factoria Disney arribaran a Movistar+, a un nou canal pop-up dedicat a aquesta productora que emet des d’aquesta setmana fins que els Reis se’n vagin i deixin el seu rastre de regals. Hi ha títols com Mary Poppins, Els rescatadors, Basil, el ratolí detectiu o Dumbo, que va trigar molt a arribar en català, però finalment TV3 la va emetre el 2006 per primer cop, seixanta-cinc anys després de la seva estrena als cinemes.

Però l’espectador de Movistar+ només les podrà veure ara en castellà, perquè la plataforma no hi ha incorporat ni el doblatge en català ni els subtítols en l’idioma d’una part no pas negligible dels seus usuaris. I això que aquests doblatges, com a part de la política lingüística de la Generalitat, s’ofereixen de manera gratuïta a les televisions o a qui editi un DVD o Blu-ray. En el món de l ’streaming, la presència del català és dolorosament baixa. De fet, Telefónica és qui probablement fa un paper menys galdós, perquè sí que dobla o subtitula en català una part de les seves estrenes. Ho fa mitjançant subvencions, però més val això que res, esclar. I aviat rodarà una sèrie en català: l’ spin-off de Merlí, titulat Sapere aude. Però, tenint en compte que és l’hereva d’una empresa estatal -i que actua encara assumint aquest paper-, el nivell d’exigència dels consumidors/ciutadans catalans hauria de ser més gran.

Queda clar que les grans plataformes no mouran ni un dit pel català. Ens fa falta que la Generalitat entengui i assumeixi el repte d’aconseguir trencar aquesta inèrcia, ja que tenim una llengua que té molts números de perdre la seva posició com a llengua de l’audiovisual. Quan els sioux van començar a parlar català a TV3 es feia estrany, perquè tothom sabia que en realitat parlaven castellà (o així ho havíem vist al cinema). La idea és que no els passi el mateix als nostres fills. Això vol dir obrir un front econòmic per afavorir aquests doblatges, però també un front de conscienciació, perquè els consumidors exigeixin a les plataformes més presència del català.

(Postdata. He centrat l’article en les grans plataformes per raons òbvies, però no vull deixar d’esmentar els herois de Filmin, que mantenen un interessant catàleg de continguts infantils amb versió catalana disponible. El problema és que, com que no és un gegant d’internet, el seu catàleg no té les pel·lícules més populars que mouen les majors cinematogràfiques nord-americanes).