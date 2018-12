El cicle musical de Nadal

Entre les persones adultes i mitjanament ben educades, entre Nadal i Reis, la música que cal “reviure” són els clàssics. Són unes cantates de Bach, és un apoteòsic oratori de Haendel, són centenars de sonates de chiesa del barroc -o del rococó- italià. I més coses. El calendari cristià, del qual vivim encara, ens hi obliga. Com quan ve Setmana Santa, i hi correspon el cicle de les Passions. De fet, la gran música occidental ha jugat el joc de la litúrgia catolicoromana. Beethoven i Stravinski ¿no van escriure unes “misses”, sense ser de la parròquia? I Bach. Bach era un protestant de pedra picada. Li servia a l’animal de l’Unamuno -que era “sord”- per dir que la Reforma, al capdavall, era pura “música celestial”. Mozart, maçó i catòlic, va escriure partitures tan piadoses com l’ Ave verum, no sé quantes misses, i el Requiem, que, com diu l’Iborra [l’escriptor i melòman Josep Iborra (1929-2011), amic de Fuster] , és “l’òpera de la mort”. La millor òpera de Mozart, sens dubte; superior al Don Giovanni. O potser no. ¿Com comparar el “Lacrimosa” amb el “Là ci darem la mano”?... El cas és que, en l’etapa de l’Advent i en la de la Nativitat, avui, quan el clero se’n fot de la música i de qui la toca, som els agnòstics tocats de melomania els qui ens agradem de les grans peces de la música religiosa. I de les populars. L’ Adeste fideles ¿com no ens hauria d’emocionar? ¿I com no desemocionar-nos amb la broma de Rabelais [François Rabelais (1494-1553)] ? Al Venite adoremus li repliquem amb un Venite apotemus... Ni que siga amb xampany barat del Penedès...