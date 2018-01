Un circ de micos

L’expressió fer el mico pot convertir-se en un insult racista? Segons la majoria, segurament no, perquè l’ha fet servir o l’ha sentit dir en un àmbit familiar com a reprensió d’una ximpleria. Sense més intenció. Però ¿si un periodista de renom digués a un futbolista negre que “fa el mico” seria reprovable? Ep, en guàrdia!

En un debat televisiu a Alemanya, el veterà cap de redacció de Kicker, Karlheinz Wild, va deixar anar que no es podia imaginar que Pierre-Emerick Aubameyang, el golejador del Borussia Dortmund, pogués muntar el mateix affenzirkus (circ de micos) si jugués al Bayern. Aquesta expressió alemanya, o l’encara més estesa affentheater (teatre de micos), s’usa per denunciar algú que fa el numeret. I és notori que el jugador del Gabon suma extravagàncies i actes d’indisciplina fora del camp.

Aubameyang ha aconseguit en quatre temporades i mitja 141 gols oficials amb el Dortmund, més del doble que qualsevol altre dels seus companys. Però hi ha una altra dada contundent: s’ha perdut els mateixos partits per lesió que per haver estat suspès pel seu propi club -tres-. I aquests càstigs han arribat amb tres tècnics diferents (Tuchel, Bosz i Stöger), per haver trencat les normes del vestidor.

El crac va ser suspès la setmana passada contra el Wolfsburg perquè va ser l’únic jugador que no es va presentar a una reunió de la plantilla per fer pinya. Aquesta jornada tampoc ha viatjat a Berlín perquè “no té el cap amb el Dortmund”, va reconèixer el seu tècnic. Ara el desig d’Aubameyang, que ha coquetejat en altres ocasions quan s’ha obert el mercat amb el City, el Madrid, el PSG, el futbol italià o el xinès, és l’Arsenal.

El Dortmund sospita que la insolència del crac no té aturador. Durant molt temps se li va perdonar la impuntualitat en els entrenaments, a ell i al seu amic Ousmane Dembélé. Però ja n’estan tips. No només els directius del club, sinó l’afició i els mitjans de comunicació. Coincideix que el gabonès s’ha sentit greument insultat pel comentari del circ de micos. El veterà cap de Kicker s’ha disculpat pel que considera un malentès, però al pare del jugador li ha faltat temps per dir que té la sensació que “un periodista merdós” desitja tornar “als temps de Hitler”.

Bona part de la interpretació és que Aubameyang juga la carta del racisme per forçar encara més la seva marxa, però també és cert que el cap de Kicker podria haver-se fet el càrrec que aquesta expressió, en aquest context, pot resultar efectivament ofensiva. Justament la setmana passada els jugadors del Magúncia Balogun i Ujah van denunciar que durant l’escalfament del partit a Hannover part de l’afició local els va discriminar. Fent crits de mico.