La clau de la inestabilitat a Catalunya la té Rajoy

RAJOY DIU que si a Catalunya “es fan les coses amb sensatesa, Espanya podrà créixer el 2018 per sobre del 3%”. El seu concepte de sensatesa ja el coneixem: enviar policies a pegar a la gent i crear alarma internacional, negar les imatges davant els mitjans, pressionar empreses perquè marxin, amagar-se darrere el rei, les porres i les togues, manar a Catalunya amb 4 diputats i desoir el consell de la premsa internacional de convocar un referèndum. A veure si ens entenem: Catalunya serà tan inestable com Rajoy vulgui que ho sigui. L’independentisme ha tornat a guanyar, té electes a la presó i a Bèlgica i el que seria sensat és atendre aquesta realitat. I si l’amoïna el creixement, el que seria sensat és preocupar-se pels joves que treballen i que no es poden pagar un lloguer, pels preus de la llum o per les pensions. No, miri, la culpa de tot no la té Catalunya.