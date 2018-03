La cobertura de TV3 i polítics a favor de la censura

LES OPINIONS DE Juan Carlos Girauta i de Xavier García Albiol sobre la cobertura informativa de TV3 de les manifestacions d’ahir són poc rellevants des del punt de vista professional, perquè les formulen com a part, com a partit polític, concretament. És de calaix que quan hi ha una notícia, un mitjà de comunicació ha de cobrir-la, sobretot si és un mitjà públic. Si ells ho critiquen és perquè la notícia no els agrada. La seva posició és clara: són contraris a TV3 i partidaris de la censura. Els mitjans de la CCMA no són perfectes però solen ser més equilibrats que els mitjans que emeten des de Madrid i es reben a Catalunya. Sense anar més lluny, ahir a la tarda Catalunya Ràdio va tenir durant vora tres hores als seus estudis, per comentar la notícia, Jaume Asens, Albano Dante Fachin i Jordi Cañas, cap dels tres militant de cap formació independentista.