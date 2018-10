La cobla de La Bisbal

Hem anat a oir-la, a la Sala Gaveau, on s’ha presentat per segona vegada. Com dir-vos l’encís d’aquesta audició de sardanes i de melodies de la terra, en l’ambient encuriosit i expectant d’un gran auditori parisenc? En primer lloc, hom se sent corprès per l’aspecte dels músics, aquesta colla d’onze menestrals, d’onze modestos artistes que saben amagar amb orgull el nom per a no ésser altra cosa que un instrument. Aquest anònim us els fa simpàtics. I la simpatia es multiplica quan els veieu modestament vestits, tal com van a La Bisbal, tal com es presenten a les festes majors de les nostres viles. I mentre els ulls són atrets, instintivament, per les esplèndides toilettes femenines i per les blanques corbates dels senyors vestits de frac, la modèstia casolana dels onze bisbalencs us dóna el regust de les coses de casa i us entendreix el cor. [...] Com dir-vos l’emoció del primer moment, quan la sala, curulla, atapeïda, va oir els primers compassos del Per tu ploro? A les primeres notes el públic fou conquerit. I segurs d’aquesta conquesta, el públic ja no ens va interessar per a res, com no fos per a fondre’ns en el seu entusiasme, car els oients érem també un altre conjunt, un altre cor unànime a deixar-se seduir per la música evocadora. L’estridència del metall, els gemecs de les tenores, el repicar del tamborí, s’imposaven al nostre esperit. I músics i oients érem una mateixa ànima, una mateixa vibració sonora, un mateix doll de sentiments. Ara de poc, Henry Bernstein era a Berlín, a fer representar una de les seves obres. I al final d’un banquet que els intel·lectuals alemanys li van donar, l’il·lustre autor dramàtic francès va dir les paraules que traduïm: “Hom ha dit, hom ha escrit la frase següent: L’Art no té pàtria. Vull fer constar que això és una de les més solemnes bestieses que els homes hagin inventat. No hi ha art sense pàtria. La qual cosa és una meravellosa sort, car l’art inspira les més belles formes de la curiositat i el desig i per tant, amb aquestes qualitats, l’art podrà cada vegada més ajudar a que les pàtries s’apropin per a conèixer’s, per a col·laborar i per a arribar a estimar-se.” A aquesta col·laboració ha contribuït ja, sens dubte, la cobla de La Bisbal. Col·laboració modesta, però commovedora, i que donarà els seus fruits; car l’entusiasme del públic de la sala Gaveau per la música que li fou oferta -sardanes, cançons i glosses de les nostres melodies populars- què cosa era sinó la compenetració d’un públic estranger, a desgrat del gran nombre de catalans que hi assistíem, amb una ànima que se li revelava amb els seus sentiments més purs i més autèntics? [...]