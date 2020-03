L'epidèmia ja és una pandèmia i s'estén pel món la por i la malaltia, la por al desconegut, a experimentar la vulnerabilitat que habitualment intentem oblidar. El nombre de contagis per Covid-19 a Catalunya es multiplica i es comencen a prendre lentament les decisions de protecció social que inevitablement s'hauran d'ampliar per intentar retardar el col·lapse sanitari. És el moment de la informació fiable i d'entendre aquesta situació com un combat col·lectiu i no com una fugida individual. És el moment de posar en valor el nivell de la sanitat pública i d'exigir que s'hi dediquin els mitjans necessaris per no convertir els treballadors de la salut en herois armats només amb la seva vocació i capacitat de sacrifici. També és el moment d'entendre que aquesta és una batalla col·lectiva i que només responent amb solidaritat i disciplina al que aconsellen els experts i protegint-nos per tenir cura dels altres aconseguirem travessar amb èxit les pròximes setmanes. Les recomanacions de salut pública són conegudes (rentar-se les mans, trucar a Salut i no anar directament als hospitals si no és imprescindible, protegir les persones més fràgils, aïllar-se quan calgui) i cal pensar en la salut dels altres per evitar riscos col·lectius. No hem viscut mai una situació com aquesta i haurem d'aprendre a travessar-la no només els responsables públics sinó cadascun de nosaltres en la nostra qualitat de ciutadans d'una societat solidària que ens enorgulleixi.