El compte enrere de l’11-S

Ara que s’acosta l’11 de setembre i que veurem a la televisió les commemoracions de cada any per retre honors a les víctimes de l’atemptat del 2001 a Nova York és un bon moment per recuperar la sèrie The looming tower d’Amazon Prime Video. Basada en la novel·la del mateix nom, la sèrie retrata les investigacions paral·leles que la CIA i l’FBI van dur a terme durant la dècada dels noranta davant les primeres sospites d’Al-Qaida i la voluntat de Bin Laden d’atemptar contra els Estats Units. La sèrie és, de fet, un llarg compte enrere de deu episodis cap a l’11-S. The looming tower, per tant, està basada en fets reals, tot i que admet algunes petites llicències de ficció per posar-hi més ganxo televisiu. Ara bé, la rivalitat entre l’FBI i la CIA, la falta de coordinació entre els departaments antiterroristes dels dos organismes, la manera com es van amagar informació, els protagonistes dels fets i el desenvolupament dels esdeveniments s’ajusten a la realitat fins al punt que els protagonistes corresponen, amb noms, cognoms, i càrrecs, als personatges reals. A més, la sèrie, de tant en tant, inclou imatges d’arxiu reals per contextualitzar esdeveniments i situacions. Per mostrar l’horror de diversos atemptats i determinades declaracions polítiques s’han recuperat dels arxius televisius i encaixen a la perfecció amb el relat de la sèrie.

Més enllà del conflicte entre John O’Neill, cap de la unitat antiterrorista de Nova York de l’FBI (interpretat per Jeff Daniels), i Martin Schmidt, director de la unitat antiterrorista de la CIA (interpretat per Peter Sarsgaard), la sèrie té un personatge determinant en l’evolució dels esdeveniments: l’agent especial de l’FBI Ali Soufan (interpretat per Tahar Rahim). Soufan és d’origen libanès i musulmà practicant i, per tant, el seu coneixement del món àrab el va convertir en una peça fonamental en la investigació del jihadisme. Però és que Soufan és, a més, el productor d’aquesta sèrie. De tal manera que no només deixa molt bé el seu personatge sinó que explica molt bé quines van ser les seves frustracions i impediments a nivell professional i ofereix certes garanties en el punt de vista. És interessant, a més, com la sèrie no només exposa el procés dels esdeveniments sinó que té un subtext d’anàlisi del valor de la religió (ja sigui la musulmana o la catòlica) i, sobretot, de la manera individual d’interpretar-la.

The looming tower, com a relat d’uns fets que culminen amb l’11-S, és una sèrie ben feta que exaspera i sorprèn l’espectador pequè evidencia com la incompetència i els interessos polítics van facilitar aquells atemptats. Agradarà als fans de Homeland i House of cards, amb l’afegit que l’audiència no haurà de buscar paral·lelismes amb la realitat: els autèntics noms propis, càrrecs, llocs, negligències polítiques i responsabilitats queden al descobert sense subtileses.