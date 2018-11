La Conferència interaliada de Versalles ha fixat les condicions de l’armistici que eventualment pot ésser concedit a l’Alemanya. M. Clemenceau ha llegit les dites condicions a la Cambra francesa, però el detall d’aquelles no ha estat encara tramès pel telègraf. No obstant, des del moment que hom sap que les condicions de l’armistici germano-aliat estan concebudes en el mateix sentit que les dels armisticis ja firmats, no costa gaire d’endevinar què és ço que exigeix l’Entente a l’Alemanya per a concedir-li l’armistici. Les condicions presentades a l’Alemanya seran les mateixes que les imposades a l’Àustria-Hongria, amb algunes diferències secundàries nascudes de la diversitat de circumstàncies. Un dels punts més importants d’aquestes condicions és el posar en mans dels aliats els submarins i una part de la flota de guerra. Hom no pot negar que les condicions són dures. L’armistici és una qüestió militar, i per força ha d’exigir el vencedor sòlides garanties. Sembla que l’Entente, en formular les seves condicions, s’ha inspirat en el següent principi respecte als imperials: “No imposar-los humiliacions innecessàries, ni tenir amb ells cap generositat perillosa.” Acceptarà l’Alemanya les condicions dels aliats? Comprenem que els alemanys, educats en el culte a la grandesa de l’Imperi, sentin un violent sotrac davant les condicions fixades. El llur amor propi n’ha de patir terriblement. Però és ben poc probable que pugui eludir les conseqüències de la situació creada. Si ara l’Alemanya rebutgés les condicions de l’Entente, d’aquí a unes quan- tes setmanes n’hauria d’acceptar de més dures. Seria debades que entre els elements militars i els partits dretistes germànics prevalgués el criteri de resistir a tota costa. Encara que els alemanys tinguessin prou coratge per a seguir resistint quan ja no els resta cap esperança de victòria, es trobarien en la impossibilitat material de continuar la lluita. La mancança dels proveïments que l’Alemany rebia de l’ex-Imperi austro-hongarès i d’Orient, l’obligarà a retre’s molt aviat, àdhuc en el cas que la situació militar li permetés resistir durant alguns mesos. D’altra banda és de creure que l’Alemanya no voldria exposar-se al perill, que promptament esdevindria realitat, d’una invasió de la Baviera per les tropes aliades. Tot decanta a pensar que, com ha declarat M. Clemenceau a la Cambra francesa, la fi de la guerra està ja molt a prop.