NO SÉ SI TENC una conducta equilibrada i sana, però el que sí que sé és que la meva conducta no ve condicionada per la meva tendència sexual. A hores d’ara sembla inversemblant que algú qüestioni la capacitat intel·lectual d’una persona basant-se en la seva tendència sexual, i més encara si és una jutgessa i si aquesta representa Espanya en el Tribunal dels Drets Humans d’Estrasburg (TEDH). La seva posició és inacceptable. La catedràtica de Filosofia del Dret Maria Elósegui (Sant Sebastià, 1957) ha vinculat en llibres, articles i entrevistes l’homosexualitat amb diferents patologies, i ha defensat en els seus escrits que els transsexuals s’han de sotmetre a teràpies “psicològiques i psiquiàtriques”. En una entrevista difosa pel portal almudi.org, vinculat a l’Opus Dei, per analitzar el contingut d’un dels seus llibres, Elósegui arriba a la conclusió que els homosexuals acaben desenvolupant diferents patologies, i sembla que no en té cap mena de dubte: “Els qui construeixin i realitzin el seu comportament sexual d’acord amb el seu sexe biològic desenvoluparan una conducta equilibrada i sana, i qui s’obstini a anar en contra de la seva biologia desenvoluparà distintes patologies. Això està clar”. Dia 30 de gener, el mallorquí Joan Miquel Arenas, conegut artísticament com a Valtonyc, sabrà si la sentència que el condemna a tres anys i mig de presó per injúries a la Corona, un delicte d’amenaces i enaltiment del terrorisme i humiliació a les víctimes en les lletres d’alguns dels seus temes musicals és ferma. Això és Espanya: una jutgessa pot dir que els transsexuals estan desequilibrats i no passa res; i un altre, per cantar una cançó, pot acabar a la presó.