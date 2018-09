260x366 Les 344 conferències que va oferir Quim Torra Les 344 conferències que va oferir Quim Torra

QUANTES CONFERÈNCIES va oferir Quim Torra dimarts? La majoria dirien que una; alguns, si se’ls va fer llarga, dues. Però si agafem els diaris, Torra va pronunciar aproximadament 344 conferències diferents: una abocant-se al diàleg, l’altra cridant a la rebel·lió, una tercera de mitges tintes... En el fons, el president va oferir el discurs ideal: permetia a cada diari agafar-se a allò que li dona més raó. A Barcelona, una mica d’èpica d’ El Punt Avui -“O llibertat o llibertat”, titula- i distensió a La Vanguardia i El Periódico. El diari de Godó destaca que la crida a la mobilització no anava acompanyada d’una apel·lació a la desobediència. Al Grupo Zeta directament obvien qualsevol proclama independentista: “Torra s’aferra al diàleg”. Una interpretació ben diferent de la de Madrid. El País fa equilibris per dir que Torra segueix sent el Torra que han presentat fins ara als lectors, però que no n’hi ha per tant, amb la conferència: “Torra evita noves amenaces sense renunciar a un discurs radical”. La Razón s’agafa a les mobilitzacions, però canviant l’expressió perquè sembli una cosa perillosa: “Torra crida a la lluita al carrer”. La resta podrien haver fet la portada sense escoltar el president: El Mundo, sorpresa, troba excuses per carregar contra el president espanyol: “Torra menysprea Sánchez: «El referèndum ja s’ha fet»”. L’ Abc considera que Torra “agreuja el discurs colpista”, un títol que podrien haver fet cada dia des que el president va ser investit.

EL “LÍO” DE L’‘SPORT’

Portada digital de l’ Sport : “ Jordi Alba, el lío que viene ” (ha de negociar la renovació). “ Otro lío Piqué! ” (la bicicleta elèctrica que portava requereix carnet). El diari utilitza amb molta assiduïtat la paraula “ lío ” en diferents titulars. Potser trobar un mot menys genèric és “ un lío ”.