La confessió de Costa retrata el PP i deixa Rajoy en evidència

Ricardo Costa va ser diputat del Partit Popular a les Corts Valencianes durant dues dècades (hi va entrar amb només 23 anys), i mà dreta de Francisco Camps en l’era de poder absolut popular al País Valencià. Ningú com ell, que va arribar a ser secretari general del PP valencià, coneix com funcionava el partit: no només la filial valenciana, sinó també a escala estatal. I Costa, acusat en el judici de la branca valenciana de la Gürtel, ahir va decidir confessar el que sap sobre el finançament il·legal del PP i els seus tractes obscurs amb els empresaris que vivien a l’ombra de l’administració valenciana. “Sí, el PP es finançava amb diner negre”, va afirmar d’entrada, i a partir d’aquí ja no va parar. Va apuntar principalment contra Camps, però també contra el PP estatal.

De la confessió de Costa se’n treuen diverses conclusions. I totes coincideixen amb les que va dibuixar l’altra gran confessió del PP, la de Luis Bárcenas. La primera és que el PP és una maquinària corrupta pràcticament des de la seva fundació. La segona és que funcionava gràcies a una xarxa clientelar que ha adulterat durant anys el funcionament de les adjudicacions d’obra pública. La tercera és que molts membres del PP, començant pel senyor M. Rajoy, s’han beneficiat d’aquest sistema que sostreia grans quantitats de diners de l’economia submergida, que era animada per aquells que en teoria l’havien de combatre i incrementaven el preu de l’obra pública en detriment dels interessos dels ciutadans. La quarta conclusió és que aquest finançament il·legal contaminava greument la competència electoral.

La confessió de Costa és un retrat cru del PP i deixa en evidència Mariano Rajoy, que passa per un moment de debilitat política, sense socis per aprovar pressupostos i amb el conflicte català més viu que mai. La seva pretensió, expressada al matí en una entrevista radiofònica, de repetir com a candidat sona com un sarcasme quan la justícia està traient a la llum tots els draps bruts del partit. Perquè el calvari judicial del PP continuarà durant tot aquest any, i no hi haurà cortina de fum que pugui tapar-ho.

En aquest context, és lamentable que el PSOE no estigui en disposició de presentar una moció de censura per afavorir una regeneració de la vida política espanyola.