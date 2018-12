Un consell de ministres a molt més de 620 km de distància

Quan Pedro Sánchez presideixi divendres el consell de ministres a Catalunya haurà de tenir en compte que la distància que haurà recorregut des de la Moncloa serà molt més llarga que els 620 quilòmetres que hi ha entre Madrid i Barcelona. L’ enquesta de l’ARA ens en dona el quilometratge exacte: el 80% dels catalans volen un referèndum acordat (el 71% entre els votants socialistes), i el 75% no accepten ni les presons preventives ni les acusacions de rebel·lió. Vivim en dos països diferents. Sánchez, que ha llegit l’enquesta, ha de llegir el moment. Ara va curt de vots i de suports interns, però si cal votar un acord (com sempre diu) ha de començar a explicar als seus que mantenir Catalunya dins Espanya a la força és donar el govern a la dreta per unes quantes dècades i deixar la política en mans de policies i jutges.