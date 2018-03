En contra de cremar fotos de ningú

EL TRIBUNAL de Drets Humans d’Estrasburg li ha dit a l’estat espanyol que cremar una foto del rei és llibertat d’expressió, que és el mateix que dir-li que faci el favor d’incorporar-se d’una vegada al segle XXI. Excuso dir el que deu pensar la justícia europea de retratar-se amb un nas de pallasso al costat d’un guàrdia civil, i així successivament. Cremar una foto del rei, com xiular l’himne d’Espanya, és llibertat d’expressió, de la mateixa manera que ho seria xiular Els segadors o cremar fotos de la presidenta de la República. Personalment, aquest és dels drets que m’agrada que quedi clar que tinc reconeguts, però no tinc cap ganes d’utilitzar. En la bronca als símbols dels altres sempre trepitjarem sentiments de bona fe que ens tornaran com un bumerang, perquè ens dividiran. Les urnes de l’1-O. Allò sí que és un símbol universal de civilitat pel qual va valer la pena cremar-se.