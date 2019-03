"El cor no és jutjar les dones pel seu aspecte o estil"

Sempre s'ha dit que l'espai català de comunicació no seria normal fins que no hi hagués premsa del cor en català. També deien porno, em sembla recordar, però avui no parlarem del verd sinó de la cosa rosa. O blava, perquè el canal 'En blau' d''El Nacional.cat' és el que més ha explotat aquesta branca de la producció de continguts. El problema és que mimetitza una de les xacres de la seva homòloga espanyola: l'escarni pel físic, sobretot a les dones. Els 'Aargs' del 'Cuore', per entendre'ns.

Vet aquí uns quants titulars: "Pilar de Borbó, la infanta a qui deien «cardo borriquero» i que «daba alaridos»", "Chabelita Pantoja té els llavis inflats com unes salsitxes", o "La filla de la Pantoja té una cara nova i no pot ni obrir la boca". A Letícia la tenen especialment fregida, a compte del seu físic i estil: "Letícia fa temps que juga amb un escot que alguns troben excessiu", "Les reines també s'operen la cara, però a Letícia se li n'ha anat la mà", "Letícia es mossega les ungles (postisses?)", "Letícia ensenya cuixa: el vent li aixeca la faldilla i la comparen amb Marilyn" o "El nou 'look' de Letícia: no n'aparenta 36 sinó una dona de 46 operada". Tots aquests titulars han aparegut a 'En Blau' i 'El Nacional' els fa seus tuitejant-los des del seu compte oficial.

I, després, hi ha aquells titulars que tiren la pedra i amaguen la mà. Són notícies com: "Tania Llasera fa un pastís i l'ataquen cruelment: «Grassa, hauries d'estar a dieta», "Està massa prima, Ares Teixidó? El seu físic preocupa els fans" o "La meteoròloga d'Antena 3 reapareix amb 20 kg més: «Cómo estás tan gorda»?". En tots els casos, el periodista no gosa atacar directament sinó que es fa ressò d'unes crítiques per justificar la (presumpta) notícia. Però el procés no és innocent, perquè el mitjà acaba amplificant-ho. Massa prima o massa grassa, el resultat és el mateix: reforçar l'estigmatització de tot el que surti d'una suposada norma.