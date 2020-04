El rei no va despullat, però més li valdria

Felip de Borbó, que sense voler ha fet que el seu pare i el seu cunyat semblin, respectivament, Einstein i Plank, ha sortit del dur confinament de palau per dirigir unes paraules a l'exèrcit en aquests moments tan greus i en què tanta falta fa una figura com la seva. “ Me gustaría, pues, unas palabras iniciales”, ha articulat. Per, tot seguit, afegir: “ Aprovechar este momento para transmitir de forma colectiva [sic] a todos los implicados en esta operación Balmis de nuestras fuerzas armadas, pero también al conjunto de nuestras fuerzas armadas un mensaje de apoyo y de gratitud y de orgullo...” En fi, deixem-ho aquí. Mai podrà dir orgullo amb la gràcia de son pare. Anem al temet. Per transmetre el missatge s’ha posat mascareta i guants, però també s’ha vestit de militar. T’ho juro, nena, Paquita, s’ha vestit de militar. Amb la roba aquella de camuflatge, verd, marró i caqui.

Per què s’ha vestit de camuflatge don Felip? Perquè es dirigia als militars? Tots sabem que els militars, quan fan una missió, per exemple a la selva, es vesteixen de camuflatge per, justament, camuflar-se i no ser detectats per l’enemic. Però quan fan una missió de les denominades “humanitàries” ja no cal que es posin el vestit d’anar a la selva, a menys que no en tinguin cap més. Don Felip, com a cap de les forces armades, sí que en té algun altre. Per exemple, el de veure desfilar. O el de casament. O el del discurs contra la votació de l’1 d’Octubre. De què es vestirà si un dia va a un hospital a veure com va la tramesa de respiradors? De doctor House? ¿I si va al col·le de les filles a comprovar l’estudi del llegat dels Reis Catòlics? Amb bata de ratlles i carpeta? ¿Si va als toros es vestirà de torero? ¿Si va al ballet es posarà malles? Quin altre reietó, inclosos els col·leguis de l’Aràbia, es vestiria de camuflatge per parlar de morts per la pandèmia?