El meu nou segell editorial

Només puc vaticinar una cosa per al final de la pandèmia: la creació d’un nou segell editorial, Moncloa Healthy, dirigit per mi mateixa, que es dedicaria a la producció literària d'alguns periodistes polítics. Ja tinc al cap els bestsellers que escriuran alguns d’ells: Aprimar-se amb Albert Calatrava o Dieta ideal amb Queta Karmany. O Deixa de comptar calories, de Gerard Pruna, o Prou de quilets... de Jordi Armenteras. O Mals hàbits, d’Odei A. Etxearte. O Com he aconseguit reorientar la meva vida, de Neus Tomàs. O Un cos perfecte, de Ferran Casas. Aviat us podré enviar el catàleg. Estic retocant quatre serrells dels contractes.

És evident que tots aquests companys, a hores d’ara, s’estan aprimant. I ens ho han d’explicar. I jo, gràcies a ells, guanyar quatre duros. Imaginem-los en el dia d’ahir. A mig matí la Moncloa els convoca d'urgència una roda de premsa telemàtica de Salvador Illa “per detallar els horaris de la sortida de dissabte”. I ells, pobres, pensen: “Si és a mig matí, podré dinar després”. Però al cap de mitja hora vet aquí que la Moncloa els cancel·la l’acte urgentíssim i en convoca un de nou, també urgentíssim, a les sis de la tarda. Però als diaris, a les ràdios i a les teles els pregunten què ha passat. I ells fan cròniques explicant que res de res, que s’han estat esperant, però que ara hauran de seguir la compareixença al vespre, i entrar als informatius del vespre i fer cròniques per al diari al vespre. Impossible menjar.

Fa basarda imaginar-se alguns d’ells (en Calatrava, sobretot) perdent una mica de pes, però és el que té ser periodista polític i pandemiòleg a Espanya. Només espero, pel bé de tots ells, que dissabte, aquesta sortida per fer esport no els inclogui.