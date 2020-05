Llàgrimes darrere les persianes

Una clienta de sempre va enviar-li un missatge dient-li que volia ser la primera a ser servida el dia que obrís després del confinament, i la mestressa es va emocionar quan ho va llegir. Darrere les persianes abaixades s’han vessat moltes llàgrimes, aquests mesos. No les hem vistes, perquè hi ha un tipus de propietari de petit negoci que no parla mai d’ell, que creu en el que fa i en la diferència que el seu local marca en el comerç de la ciutat, i mira d’encomanar aquest estat natural als treballadors. Aquesta gent, darrere la persiana abaixada, no hi té només un negoci, hi té el seu lloc al món i està patint per si el perd. Encara no està fora de perill: què passarà amb els treballadors, amb el lloguer, amb els impostos, amb els proveïdors? Ahir, però, la mestressa va tornar a suggerir una bona idea a una clienta i, per un moment, el seu món va tornar a l’antiga normalitat.