Portugal sembla aquell veí de replà que passa inadvertit, però en aquesta crisi ja ens ha donat dues lliçons. La primera, quan va regularitzar els immigrants sense permís de residència perquè no es quedessin desprotegits, i l’altra, ahir, quan el president Marcelo Rebelo de Sousa va recordar que “cada portuguès va contribuir a fer viables els bancs i ara la banca té una ocasió per retribuir als portuguesos el que van fer”. Un empresari em va fer aquest símil l’altre dia: l’aturada econòmica pel virus és com l’apnea de qui cau en una piscina i no sap nedar. Si el treuen al cap de deu segons, tot queda en un ensurt; si triguen més, li poden quedar seqüeles, i si triguen massa, no ho explicarà. Per això, la banca espanyola no ha de pensar que ja ha complert i hauria de fer seves aquestes paraules del veí: “Les famílies i els treballadors necessiten diners ràpids. Aquesta lluita també és de la banca”.