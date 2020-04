Vosaltres i la vostra maleïda guerra

No content amb fer servir la metàfora populista de la guerra, tan grata als militars i als votants de bandereta a la polsera, Pedro Sánchez s’ha referit a la ingent recuperació econòmica que tenim al davant com a “postguerra”. No volies guerra? Doncs, ara postguerra. Com més en parla, més sol se’l veu. En parla perquè un president en guerra pot demanar unitat i esmorteir les crítiques. I perquè, ara, Sánchez necessita que es parli de tot menys de les causes i les conseqüències del desconfinament que avui comença a Espanya, quan encara compta els morts a centenars cada dia. Si estem en guerra, aquest dilluns els espanyols no haurien d’anar a treballar sota les bombes. Si aquesta decisió i aquest llenguatge haguessin estat obra del PP, l’esquerra estaria afònica de tant cridar.