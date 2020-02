El coronavirus infecta les xarxes

¿Han diagnosticat el coronavirus a Eminem? No. ¿Està la Xina mirant d'obtenir permisos per exterminar 20.000 infectats per l'epidèmia? No. ¿Però el mapa de dades que mostra les emissions de sulfur no demostra que a la regió de Wuhan s'està fent una cremació massiva de víctimes del virus? No, la imatge no era ni tan sols en temps real, sinó una predicció d'acord amb les condicions atmosfèriques. ¿Hi ha hagut un agent d'intel·ligència xinès que ha revelat la veritat sobre l'origen d'aquest brot? No, és un conte de terror publicat a Reddit. ¿I el vídeo que mostra com doctors impedeixen, a trets, que malalts pel virus fugin de la zona de quarantena? No, és una manipulació i part del metratge correspon a altres esdeveniments. ¿La dieta alcalina prevé el contagi del coronavirus? No. ¿I la vitamina C? Tampoc. ¿Suc de llimona, gingebre, magnesi? Que no. ¿Mercadona ha apujat el preu d'un sabó de mans d'1,30 euros a 6? No.

Amb la mateixa viralitat amb què s'escampa la malura, també ho fa la toxicitat informativa. Els exemples anteriors són tan sols una brevíssima mostra de l'escampall de brossa que ha campat aquests dies per la xarxa. En alguns casos es tractava de fotomuntatges que aparentaven ser notícies d' El Mundo, El País o l' Abc que alertaven de l'aparició de casos en pràcticament cada província espanyola. En alguns casos semblen bromes pesades. O gent intentant aconseguir el seu minut de glòria. No hi falten els racistes, que s'han apuntat a la festa per fer que qualsevol persona amb trets asiàtics sigui suspecta d'anar disseminant el Covid-19.

¿Ha demanat l'OMS evitar el sexe amb animals per evitar el contagi? No. ¿Han posat en quarantena un prostíbul de València amb 86 clients a dins perquè una de les treballadores sexuals ha donat positiu? No...