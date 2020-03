La solidaritat dels equips de Fórmula 1

Dijous al migdia, la notícia saltava a Melbourne quan l’escuderia McLaren anunciava que no correria el GP d’Austràlia de Fórmula 1 perquè un dels membres del seu equip havia donat positiu per coronavirus. "La decisió s’ha pres pel deure de protegir no només els treballadors i socis de McLaren, sinó tots els equips i els aficionats", asseguraven en un comunicat, mentre ho empaquetaven tot per tornar cap a casa. Abans d’aquest fet, als pilots ja els semblava estrany el que estava passant: "Tot el món s’està aturant i nosaltres estem aquí com si no passés res i pensant en córrer diumenge", deuria passar pel cap de més d’un. Però l’anunci de McLaren va fer girar la truita. Era evident que calia suspendre la cursa (i de retruc, bona part de la temporada), però les pressions d’uns i altres van fer endarrerir la decisió.

En una reunió amb els equips, algunes escuderies van dir que volien córrer a Austràlia. Sincerament, em costa d’entendre, però sembla que en aquest món els diners poden justificar-ho tot o, si més no, això és el que creuen alguns. Córrer, amb la situació que s’està vivint arreu, era la decisió menys lògica que es podia prendre. Però aquesta reunió entre els equips va posar al descobert que la solidaritat i el companyerisme, en la F1, a vegades, poden arribar a ser un miratge.

Les altres pressions eren, òbviament, les econòmiques. El primer que digués que suspenia la cita, perdia diners. El comunicat de la F1 no especifica qui va fer el pas, ja que diu que la F1, la FIA i el promotor del Gran Premi van prendre conjuntament la decisió. I sí, això és el que va fer que s’endarrerís la decisió. Fins al punt que, tot i que s’està demanant per tots els mitjans possibles que la gent no es concentri en un mateix lloc, van anunciar que es cancel·lava la cursa quan els espectadors –australians i també arribats d’altres llocs del món– ja estaven a les portes del traçat d’Albert Park esperant que els deixessin entrar per ocupar les seves localitats. Suposo que les coses es podrien haver fet una mica millor. Tenir-nos a tots gairebé un dia esperant si cursa sí o cursa no em va semblar exagerat, però a la Fórmula 1 ja tenen experiència, en això de prendre decisions amb lentitud. ¿Quantes decisions de penalitzar un pilot per una maniobra a la pista han arribat hores després d’haver vist la bandera de quadres? En fi, que de moment ens esperen dos mesos sense sentir els motors dels cotxes. Veurem què passa. La salut és el primer, però si van ajornant curses amb la intenció de reprogramar-les més endavant, m’ensumo que no tindrem prou caps de setmana al calendari del 2020 per reubicar-les totes. I sí, ens espera una segona part de l’any ben atapeïda!