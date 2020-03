Frenar el col·lapse

De poc servirà que es prenguin mesures dràstiques com el tancament d'escoles, universitats, geriàtrics i centres de treball si no ens prenem seriosament que la nostra llibertat individual té els límits de la solidaritat. Si els estudiants van de la universitat al bar o de festa, si els nens es queden amb els avis, si es fan actes, reunions o viatges que no siguin realment imprescindibles, si no complim el que ens demanen els experts, estarem posant en risc de mort els més febles. El Covid-19 bat tots els rècords de contagi i la nostra societat mai no ha conegut una pandèmia com aquesta. En aquest moment el contagi és més ràpid de com ho va ser a Itàlia i és obligat aprofitar l'avantatge de conèixer pels nostre veïns italians quina pot ser la seqüència de fets i l'altíssima probabilitat de col·lapse sanitari. Cal escoltar els experts, com l'investigador Icrea de la Universitat Rovira i Virgili Àlex Arenas, que ho explica avui clarament a l'ARA. Els científics i el personal sanitari ho tenen clar i hem de seguir les seves recomanacions. Seria terrible que d'aquesta crisi en traguéssim la conclusió que les mesures de salut pública es compleixen més fàcilment en països autocràtics i obscurantistes com la Xina, com alguns comencen a insinuar. Quedar-se a casa és la millor opció en aquest moment i l'objectiu comú és frenar el ritme de contagis abans no sigui massa tard i es posi en perill massa gent.