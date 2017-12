AHIR VAIG SER CONVIDAT a Ràdio Barcelona per Carla Turró, a mantenir un diàleg amb Iñaki Gabilondo sobre el 21-D. Em vaig trobar explicant que em sento vivint en un moment d’emergència nacional i que molts catalans anirem a les urnes a salvar una posició atacada policialment i judicialment per l’Estat, sobretot perquè, aquest cop, Europa mirarà i comptarà. Però també em sento en la necessitat de salvar a les urnes tot el que hem estat fent una majoria de catalans (amb tota la ingenuïtat que es vulgui), que ha estat eixamplar els drets civils i construir amb il·lusió i en pau un país nou. Tenim molts motius per sentir-nos orgullosos del que hem fet. De tot això que algú va parlar ahir amb desdeny al Senat tot dient: “I els van fer creure que vivien en una república”.