Les creus són discutibles, la violència és intolerable

LES CREUS GROGUES són, potser, el símbol menys afortunat que ha donat la protesta per l’existència de presos polítics a Espanya. Trobo que hi ha un desajust entre significant i significat, entre el recordatori de la injustícia que volen proclamar i l’estat d’ànim que deixen. Però aquí el veritable problema no són les creus, perquè ja hem vist com són atacats els llaços grocs o els portadors de llaços grocs, ni la fal·làcia aquella de la neutralitat de l’espai públic. Aquí el problema greu és la violència contra aquests símbols, una violència que s’alimenta de l’empara de l’Estat i els seus representants contra el sobiranisme. No cal anar a l’1-O. ¿Recorden un ministre afirmant al Congrés que el llaç groc els “insulta”? Davant d’això, mirem cap a la policia, cap als Mossos, perquè els violents s’ho pensin dues vegades abans de posar en perill la vida de la gent com va passar ahir a Vic.