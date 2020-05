I cridaven “¡Libertad!”

Tornava del Mercat de la Concepció i me’ls vaig trobar embussant el carrer Diputació i fent sonar els clàxons al ritme de “ ¡Li-ber-tad!” Llibertat, cridaven ells, que sospiren per la dictadura i que viuen protegits per uniformats i per togats que els salven d’entrar a presó perquè tenen canalla petita. No eren gaires, però per què vols els carrers quan pots seure al costat dels fiscals com a acusació particular? Miraven enriolats els que passàvem entre els cotxes com podíem i ens provocaven amb el riure de després d’unes quantes llaunes de cervesa. Més que una manifestació, va ser una esbravada desconfinada de pollastres, pol·lució ambiental i fraternitat entre l’alta gamma i el segment B. Tècnicament estaven exercint el dret a manifestar-se però, en realitat, ens estaven advertint.