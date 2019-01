Un crític de tele de guàrdia, sisplau!

Transversalitat. La nit de Cap d’Any, els programes i refregits dialogaven entre ells. L’actuació dels Village People a Cachitos de hierro y plomo,de La 2, la vam veure parodiada minuts més tard a la selecció dels musicals del Polònia de TV3, on la plana major del PP interpretava In the navy. El videoclip original de Rosalía el vam aconseguir veure de matinada en el Remaster 2018 de TV3, però abans el vam veure parodiat en el genial programa de José Mota Retratos salvajes,de La 1, i al Polònia.

Nit de cuiners. TV3 i Antena 3 van coincidir a l’hora de posar cuiners d’acompanyants de les presentadores. En rigorós directe s’evidencia la seva manca de pràctica i que la seva vocació professional no és la televisiva. Tant Marc Ribas com Chicote estaven impostats i garratibats. Tots dos són més efectius gravats i editats. Sort de la Melero. Ribas va haver d’utilitzar sovint la crossa del “no tenim paraules” davant la incapacitat per explicar el fascinant espectacle de focs i llum de Barcelona que ens va oferir TV3.

L’efecte Pedroche. Un any més, Cristina Pedroche, que converteix el seu nu en reclam, va voler-ho compensar amb un discurs feminista pobre i confús. Un purplewashing de manual tronat. Chicote passa vergonya aliena havent de despullar la companya i no sap on mirar. L’efecte Pedroche es va notar en el vestuari de la competència: a Telecinco Lara Álvarez va optar per abrigar-se i no entrar en la lluita per ensenyar cuixa.

El mal gust. Mediaset (Telecinco/Cuatro) va abandonar la Puerta del Sol per fer les campanades des del poble de Sant Llorenç des Cardassar, a Mallorca, que va patir les inundacions tràgiques. Hi van anar Lara Álvarez i Jesús Calleja. Abans del raïm van fer pujar els veïns a l’escenari perquè expliquessin les heroïcitats per salvar la vida, les pèrdues personals i la solidaritat rebuda. Sensacionalisme que es convertia en pornogràfic si pensaves en les dotze víctimes mortals i les seves famílies. “Hay algo positivo en lo que pasó”, deia Calleja, sempre desafortunat.

S’acaba el cava. Les televisions públiques són les úniques que encara brinden amb cava. Les privades, totes amb cervesa. I a Antena 3, l’esperpent era complet amb la companyia del marisc congelat. Chicote va tenir sempre al costat dos paquets de llagostins de cos present.

Ells passen, però Anne Igartiburu es queda. “Un sueño hecho realidad para cualquier presentador”, deia ella a TVE per rebre a la Puerta del Sol el debutant Roberto Leal. Una feina que cada cop sembla menys plaer i més un sobresou extra.

El cameo de Monegal. A La Sexta, Cristina Pardo i Iñaki López van fer unes avorrides campanades de tràmit. Hi va aparèixer, enllaunat de feia dies, Ferran Monegal i el seu Papitu (en versió de pelfa). Ferran, fes el favor i l’any que ve connecta en directe, que, en nits com aquesta, cal un crític de tele de guàrdia.