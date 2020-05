Els croats, a la cruïlla de la democràcia (2000)

Els croats han donat el seu veredicte sobre els nou anys de política ultranacionalista que va liderar el pare de la Pàtria, el president Franjo Tudjman, mort fa menys d’un mes. La derrota del partit que va fundar Tudjman, la Unió Democràtica Croata (HDZ), demostra que el poble croat desitja trencar amb una última dècada en la qual, a banda de guanyar la independència, Croàcia ha patit la guerra, una política autoritària i gairebé autàrquica que ha empobrit el país econòmicament i l’ha aïllat de l’Europa unida. “Croàcia s’ha aixecat en contra de la HDZ i de la seva tirania, contra la llei de les mentides, la corrupció i l’estafa. Els croats han votat en massa per enderrocar aquells que van destruir el país”, afirmava l’editorial del setmanari polític croat Nacional. L’HDZ, que fins ara controlava el Parlament amb majoria absoluta, només ha obtingut el 24% dels vots, enfront del 56% de l’aliança de centreesquerra integrada per sis partits liderats pel Partit Socialdemòcrata (SDP) i pel Partit Social-liberal (HSLS). [...] L’economia croata està en fallida, en gran part gràcies a una privatització descontrolada que beneficia el sector més privilegiat de la HDZ (una classe política popularment coneguda com els cleptòcrates ), especialment, la mateixa família de Tudjman, que s’ha enriquit mitjançant una àmplia varietat de mètodes corruptes. El nou govern també haurà de canviar la política ultranacionalista agressiva del difunt president, que, en nom de la cohesió nacional, va expulsar els serbis de Krajina (regió croata de majoria sèrbia el 1991, quan va començar la guerra entre Iugoslàvia i Croàcia) i va arrasar Mostar amb uns mètodes molt semblants als dels criminals de guerra serbobosnians Arkan i Karadzic. Tudjman, d’idees i maneres de fer molt pròximes a les de Slobodan Milosevic, va voler repartir-se Bòsnia amb el president iugoslau sense tenir èxit, i mai no va deixar d’instigar al radicalisme els croatobosnians, recolzant-los en les seves aspiracions d’aconseguir la tercera entitat dins de Bòsnia i Hercegovina, una entitat purament croata. [...] La comunitat internacional ha rebut la victòria de l’aliança de centreesquerra amb “entusiasme contingut”. Els governs occidentals han acusat sempre Croàcia d’alimentar interessos sobre la veïna Bòsnia, de negar-se a una reconciliació amb els serbis i de no permetre el retorn dels refugiats serbis expulsats de Krajina i de l’Eslavònia oriental, de perseguir els mitjans de comunicació independents i de no col·laborar amb el Tribunal Penal Internacional de l’Haia en la detenció dels acusats de crims de guerra. [...] Fonts diplomàtiques de diferents països europeus han qualificat el triomf de l’aliança de centreesquerra com “la victòria de la democràcia que acabarà amb l’aïllament de Croàcia i millorarà decisivament les seves perspectives europees”. [...]