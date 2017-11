La culpa és de Zidane

El Madrid no està bé. És una obvietat. Pateix per guanyar el Màlaga amb els titulars, però també per superar el Fuenlabrada amb els suplents. La fórmula màgica de Zidane que li ha donat dues Champions i una Lliga sembla que ha desaparegut. Cristiano Ronaldo va ser el primer a criticar la renovació de la plantilla aquest estiu, assegurant que l’equip havia perdut experiència. Sergio Ramos el va qualificar d’oportunista.

I quan les coses no van bé s’han de buscar culpables. De moment qui s’emporta les crítiques és l’entrenador francès. Rotacions fora de lloc, canvis incomprensibles, sistemes de joc que desordenen l’equip, titularitats discutibles... Totes aquelles gràcies que li reien l’any passat sembla que ara ja no fan riure. Perquè, esclar, la piloteta ja no entra.

No és que hi falti Morata, és que no dona minuts a Mayoral i només confia en Benzema. I això que el jove del planter juga molt poc i compleix: va marcar a Anoeta i contra el Fuenlabrada, per exemple. Isco, que és segurament el que està en més bona forma sempre, és el sacrificat i la primera peça a ser substituïda. Cristiano s’ha decidit a jugar de davanter centre estirant l’equip i fent que Benzema no trobi el seu lloc. Tot plegat un desgavell que es veu agreujat per la parsimònia amb què s’ho pren Zidane.

És un entrenador que no fa autocrítica. Ni públicament ni tampoc de portes endins. I això preocupa alguns estaments del club. I té uns jugadors preferits que, estiguin bé o malament, sempre jugaran. Per exemple, ara que tornarà a tenir Bale, Benzema i Cristiano, tornarà a optar per la BBC titular. Que, per cert, per diferents lesions i sancions no els tenia disponibles des de Sant Jordi, en el clàssic que van jugar contra el Barça.

I preocupa l’estat físic. Antonio Pintus, el preparador, semblava un déu quan la temporada passada va aconseguir que l’equip acabés passant per damunt del Juventus a la final de la Champions. Però aquest any, que també van començar forts a les Supercopes, ara sembla que han perdut tota la força. I preocupa perquè ve el Mundial de Clubs, la visita del Barça al Bernabéu i un mes de gener duríssim amb partits de Lliga i Copa cada setmana.

A més, històricament els equips passen una petita crisi després de jugar aquest famós Mundial de Clubs. Només falta que li passi això a Zidane perquè acabi tothom assenyalant-lo com a principal culpable de la temporada que porta el Madrid, distanciat a 8 punts del líder i sense ser el primer en el seu grup de classificació de la Champions.