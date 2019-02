La culpa és vostra

“Els independentistes no han votat els pressupostos i això farà que governi el trifàtxic i serà pitjor”. I pot ser veritat, esclar, que si governa el trifàtxic les famílies i els amics dels presos hagin de fer viatges a Madrid, perquè no els tornin, en cas que –com ja sabem– els condemnin. I pot ser veritat, esclar, que es vulguin petar TV3 i l’escola catalana, a qui, amb una fe i una ingenuïtat perverses, culpen de “la majoria independentista”. (La raó per la qual abans, tot i existir TV3 i l’escola catalana, no n’hi havia, de majoria independentista, és un misteri.) Ens diuen: “És que us heu perdut els pressupostos més socials de la història per pensar només en el sobiranisme”. Ostres. Els pressupostos més socials de la història, per a nosaltres, els catalans, vindrien amb el sobiranisme: amb la república! Per què es pensen que la volem, la república? ¿Per penjar banderes i cantar el 'Virolai'? La volem per –a part de deixar de pagar una institució medieval– poder decidir què fem amb els diners que generem, que a Catalunya també hi ha pobres. Potser es pensen que som set milions de burgesia catalana. Ja ens agradaria ser bascos, però som catalans. Tindríem concert econòmic i a sobre no ens insultarien.

Vox, PP i Ciutadans a Catalunya no guanyen. Ja es va intentar. Ja es va intentar molt, sumant-hi fins i tot el PSC (amb aquella foto, tots junts amb el cartell del 155). A Espanya potser sí que poden guanyar. Però si guanyen voldrà dir que Espanya –o, més ben dit, Castella– és així. L’alternativa és un govern del PSOE amb Ciutadans. Per a nosaltres, els catalans, és gaire diferent? Diria que només una mica. A l’hora de fer campanya electoral, també, Catalunya no és Espanya. Als catalans no ens convenceran dient-nos que treuen Franco del Valle de los Caídos, perquè el Valle de los Caídos ens queda tan lluny com el palau de Felip i Letícia i els AVEs que paguem. Franco i l’AVE són a molts quilòmetres.