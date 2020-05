El curs de la vaga (1936)

La jornada d’ahir transcorregué sense incidents dignes de menció especial. El Govern de la Generalitat ha mantingut l’ordre en el carrer, i la ciutat ha estat proveïda sense dificultats. Els mercats han funcionat normalment i tots els serveis públics han estat atesos amb regularitat. La població ha celebrat l’energia i la rapidesa amb què han procedit les autoritats perquè tots aquells serveis de primera necessitat no fallessin i la ciutat disposés del necessari perquè el conflicte no tingués repercussions indegudes. Sempre hem mirat amb simpatia les reivindicacions justes, i no desconeixem les dificultats amb què lluita la gent que treballa en condicions que no són les més adequades a les dures realitats presents. El Govern de Catalunya compleix la seva missió en constituir-se en mitjancer entre els interessos en pugna, però no pot tolerar que la ciutat sigui víctima d’aquestes lluites que han de tramitar-se dintre la legalitat. Els que fèiem convergir els nostres esforços per l’èxit del Front d’Esquerres [coalició que havia guanyat les eleccions del 16 de febrer] tenim el deure d’assistir el Govern que el representa i coadjuvar a l’endegament dels conflictes amb la discreció que les circumstàncies aconsellen, però també tenim el deure d’enrobustir l’autoritat i contribuir a evitar uns perjudicis i unes molèsties a la població estranya al conflicte que es debat. Barcelona no pot ésser condemnada a un dejuni forçós ni hi ha cap raó perquè la ciutat prengui un aspecte que és un motiu d’alegria per als enemics de la República i de les reivindicacions obreres. [...]