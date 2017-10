La dansa i els salvatges

[...]

Si un dia per atzar podem sentir una orquestra capaç d’interpretar com cal danses “americanes” (a Barcelona no crec que n’hi hagi), ens aferrarem a la cadira per a no dansar, contraurem els músculs com si milers de bestioletes ens piquessin i l’educació no ens permetés gratar-nos. Demanarem al cambrer llet esterilitzada o camamilla i salvarem la dignitat costi el que costi. Però després, sense dir-ho als amics ni als parents, comprarem una gramola i en l’amagada penombra d’una cambra apartada, farem sonar els discos infernals i ens deixarem anar lliurement a aquests ritmes fantàstics, folls, electritzants. Els nostres membres ballaran tot sols, i després d’una estona de semblant exercici trobarem la vida més bella. Jo he passat prop de vint anys estudiant música amb molta serietat, i ara confesso en públic que aquesta música de jazz, tan menyspreada per esperits que es diuen selectes, em sedueix, m’encanta. No sé si m’agrada més o menys que Brahms o que Mahler, però puc afirmar que em produeix més efecte, o un millor efecte, si voleu. El cervell pot rebutjar-la, però la cara, la sang, els nervis, tot el que viu i palpita espontàniament se’n commou i en percep la influència. És un veritable filtre, amics meus, fet de ritmes i sons que ens ve de molt lluny, potser de les boscúries mateixes del centre africà. Ha arribat una mica esbravat, modificat i evaporat, però així i tot encara és prou fort per a fer el seu efecte. Bé. No anem més enllà. Divagacions sobre la dansa ens portarien molt lluny i jo volia simplement parlar-vos de les meves experiències personals fetes a Polinèsia. A les illes llunyanes i salvatges del Pacífic, la dansa ha estat creada, entre altres motius no menys transcendentals, per a excitar els homes. A Polinèsia, els homes són difícils d’excitar i les dones molt excitades. D’aquests dos fets, quin és la causa i quin l’efecte? Jo no sóc qui per a estudiar-ho. La sola dada amb que puc comptar és el nombre molt més elevat de dones que hi ha en aquestes illes. El fet és que la dona té d’enginyar-se per a plaure a l’home i fer-se desitjable. I els polinesis, simplement, sense dissimulacions de cap mena, organitzen festes amb aquesta finalitat. La dansa polinèsia (la upa-upa, ula-ula, o altres noms semblants segons els arxipèlags), és una dansa lliure i personal. Els seus ritmes primitius es conserven encara i són profundament impressionants. [...]