El debat que vindrà sobre la violència periodística

Fa una setmana, la ginecòloga Elena Carreras va parlar de “violència obstètrica” en una entrevista a l’ARA per referir-se al tracte de domini deshumanitzat sobre el cos d’una pacient per part del personal sanitari durant els embarassos o els parts. L’OMS ha reconegut oficialment aquest concepte. La doctora admetia que ella mateixa es va sentir molt ofesa la primera vegada que ho va sentir: “Violència, jo? Si miro d’ajudar les dones!” Però deia que, pensant-t’hi bé, ho havia de reconèixer. Des d’aquell dia que hi penso. ¿No és hora que els periodistes comencem a parlar de violència periodística? ¿De la que fem amb les paraules quan abusem jeràrquicament del nostre altaveu? Sí, ¿com és possible que m’acusin de violència si precisament molts periodistes moren o són agredits només per informar? Ara tenim altra feina més urgent, però aquest és un debat que haurem d’afrontar.