La decadència de la cuina (1925)

De Soldevila (Barcelona, 1892-1967) a La Publicitat (2-IX-1925). Un text de fa 95 anys, quan el periodisme gastronòmic ja era conreat per articulistes erudits com Pla, Sagarra, Soldevila. Seguirien, anys després, Luján i Vázquez Montalbán. Gent sensible a la cuina d’arrel, com Aguilar Moré (Barcelona, 1924-2015) en el seu quadre del 2005 (col·l. particular).