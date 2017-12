El dècim dels somnis

¿Per què els moralistes han denigrat la rifa, culpant-la de tots els pecats de la raça, fins d’aquells que són tradicionals i consanguinis? El ciutadà espanyol si és mandra ho és per la rifa, si no treballa és perquè confia en la grossa, si no confia en si mateix és perquè confia en la Sort i en que el seu destí sortirà un dia resolt d’aqueix corn de l’abundància que el dia 22 de desembre buiden a Madrid sobre províncies. Ja sé que el bon catalanista, el bon socialista i fins els bons republicans, si encara en queden, no creuen això i no juguen a la rifa més enllà de cinc pessetes, per a que no sigui de gran valor la seva contradicció, però abominen de la loteria aquests ciutadans perquè tenen d’ella un concepte purament cristià de la vida. Per a ells el pa no pot ésser guanyat més que amb la suor del front. [...] La rifa consisteix senzillament en una operació de banca, en la qual l’especulador obté un rendiment de sis mil per un, de sis mil pessetes per una, en la grossa de Nadal. [...] Que la rifa esperona el desig d’enriquir-se tenint virtuts revolucionàries ho prova que a Espanya no l’establí cap primer ministre prevaricador, ni cap monarca inquisidor i absolut, sinó aquell rei Carles III que omplí Espanya de ponts i de canals, que expulsà els jesuïtes, que llençà pragmàtiques contra les vicioses costums i és encara per als esperits benemèrits el rei virtut i el rei exemple. Així també les Corts de Cádiz, aquelles Corts renovadores, convertiren la rifa en recurs financer de l’Estat. “Tots els espanyols són ditxosos” -proclamaren aquells legisladors-. ¿No hauria estat contradictori que haguessin negat el dret d’arribar per la rifa a la ditxa i de fruir-la per avançat en els somnis crematístics que preparen les decepcions o les alegries del 22 de desembre? Perquè solament aquests somnis poden constituir el perdó de totes les culpes de la rifa. La felicitat del somni bé val el preu d’una participació i no estem tan sobrats d’imaginació per a menysprear aqueix incentiu que posa en els cervells petris una mica de fantasies rutilants. ¿Que després ve la decepció? Evidentment, emperò això fa de la rifa la més humana de les institucions. [...]