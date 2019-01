La defensa catalana de les llibertats de tothom

LES DETENCIONS de dos alcaldes, d’un periodista i de tretze persones més sense ordre judicial i sense raó de perill imminent per a res ni per a ningú hauria de posar en alerta qualsevol ciutadà que s’estimi els seus drets civils. Però a Espanya és difícil que algú s’amoïni gaire perquè els fets han tingut lloc a Catalunya i la xenofòbia és tan estructural que quan una actriu vol assegurar-se una mica de promoció d’una pel·lícula diu que la fastigueja donar diners als catalans. A Catalunya hi ha gent que més aviat pensa que la culpa és dels independentistes per provocar. Que si no fas res no has de témer res, però ja sabem que sota aquest principi el món seria un lloc bastant pitjor. Tres segles d’imposició política han creat prou autoodi per impedir acceptar que és a Catalunya on hi ha, avui, una primera línia de defensa de les llibertats de tothom que sempre hem identificat amb Europa.