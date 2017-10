Després de la declaració del Parlament de divendres, l’aplicació implacable de l’article 155 -que intervé completament l’autogovern català- i l’anunci d’eleccions per al 21 de desembre, el Govern va quedar en silenci i els ciutadans paint les emocions. La declaració del president i l’article del vicepresident anunciaven un gir estratègic a favor de presentar-se a les eleccions autonòmiques per recuperar la talaia de les institucions, però ningú no sabia quin seria el següent pas. El desconcert ha augmentat amb la marxa de la meitat del Govern. Carles Puigdemont i cinc consellers explicaran dimarts la sorprenent decisió de marxar a Bèlgica, on esperen mantenir el focus internacional i endarrerir l’actuació de la fiscalia espanyola, que els acusa de rebel·lió, sedició i malversació.

Els contactes entre els partits exploren la possibilitat d’una llista única que defensi la posició del bloc sobiranista davant la mobilització unionista. “La lluita caïnita” de la setmana passada, en paraules d’un dels actors principals, ha deixat ferides, però s’escolta amb respecte la voluntat d’unitat de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, empresonats. El gir de guió va coincidir amb el primer dia de control de l’administració i els primers suggeriments que la documentació estigui en castellà perquè “l’entengui tothom”. El cansament i el desconcert de molts ciutadans hauran de fer front a una nova fita, i és el 21 de desembre, quan es podrà votar per recuperar la Generalitat.