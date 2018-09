El dilema del madridista amb Luis Enrique

L’aficionat del Madrid i de la selecció espanyola té un dilema. Encara està en estat de xoc pel que va passar a l’últim Mundial, en què Rússia els va eliminar a la tanda de penals. La roja es presentava a la Copa del Món amb una fase de classificació impecable, il·lusionant i amb golejades espectaculars, com la que li va etzibar a l’Argentina per 6-1 al Wanda. Però al Mundial va fracassar i ara torna a ser aquella selecció imponent, amb un joc espectacular i que goleja la subcampiona Croàcia per 6-0.

Per tant, abans del Mundial i després, impecables. Què ha passat entremig? Quin estrany fenomen ha fet que la selecció tingués aquesta baixada a Rússia? Exacte! L’afer del Reial Madrid, Lopetegui i Rubiales. Ara, aquests dies hem sentit que la culpa és del president de la Federació, però en el fons saben que si Espanya no va fer un paper millor al Mundial va ser per la intromissió de Florentino Pérez i les negociacions del llavors seleccionador amb el club blanc hores abans de començar la cita mundialista a Rússia. Això va desequilibrar el grup, que no va ensenyar tot el futbol que abans i després ha demostrat que té.

És un equip clarament marcat per la base del Reial Madrid, ahir amb fins a sis jugadors blancs titulars per només un del Barça. Per tant, un Mundial hauria tingut el segell blanc i no el blaugrana, com sí que el va tenir el de Sud-àfrica. I a més ara té un seleccionador que es pensaven que era enemic i que en canvi no té cap problema per donar el lideratge a Sergio Ramos i acompanyar-lo de jugadors del seu club. Per això el que és seguidor del Madrid i de la selecció té un dilema.

Primer perquè sap que el seu president i el seu club tenen una gran part de la culpa que Espanya no ho fes millor en el Mundial. I després perquè comença a dubtar si Lopetegui és un bon entrenador per a ells i si valia la pena provocar tot aquest embolic. De moment ja ha perdut la primera final que ha disputat, la Supercopa d’Europa, contra un Atlètic de Madrid que no ha començat amb bon peu la Lliga.

Ara bé, des del punt de vista blaugrana Luis Enrique ho està fent de meravella. Com menys es cansin els del Barça amb Espanya, molt millor per al seu rendiment amb el club. I òbviament al contrari: com més juguin els del Madrid amb la seva selecció, pitjor per al club, sobretot en les jornades posteriors a compromisos internacionals.

I espereu, que, veient el panorama, si el Madrid no fa una bona temporada encara serà per culpa de Luis Enrique...