La diminuta trameta Gürtelita als grans diaris de Madrid

A VEGADES els diaris són més eloqüents pel que callen o empetiteixen que pel que publiquen. Dissabte els dos rotatius de més tirada de Catalunya - La Vanguardia i El Periódico - dedicaven el seu titular més gran de portada a la trama Gürtel: recollien un fet destacat, com és que els caps de la trama inculpaven Francisco Camps. A Madrid, en canvi, només un diari obria la primera pàgina amb aquest tema: El Mundo. A El País i La Razón calia anar a buscar un mòdul petitó per trobar-lo. I l’ Abc no en feia cap esment. Que el tema tingui més centímetres quadrats a la premsa catalana que a la de Madrid -que és on retrona el terratrèmol de les declaracions de Crespo i companyia- és una anomalia. La pregunta retòrica que cal fer és evident: si els implicats en un cas de corrupció haguessin destapat l’olla i haguessin assenyalat un president d’una certa altra comunitat autònoma... ¿la notícia hauria estat relegada als peus de la portada?

REVENJA

L’actriu i economista Marta Flich -que difon qüestions econòmiques amb divertits monòlegs i classes- va ser objecte d’un perfil a la contraportada d’ El Periódico del Mediterráneo. Però la fotografia que va escollir el mitjà -faldilla curta, molt escotada- acaba distorsionant el conjunt. La mateixa interessada ho denunciava: “A veure, la de la foto soc jo, però no és la foto que jo hauria escollit. Entre altres coses perquè no faig les classes d’economia vestida així. Podria, eh? I no passaria res. Però fa fred”. A partir d’aquí, el debat a la xarxa s’ha fet agre i alguns validen la lamentable idea que fer-se fotos sexi implica que les poden utilitzar en qualsevol context. Al final, Flich ha trobat fotos no gaire honroses del redactor -res de l’altre món: senzillament una mica ridícules- i les ha acabat penjant.