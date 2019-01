La dissociació plàstica del 36 al 39

[...]

Apartir del 1931, a Catalunya, la pintura i l’escultura, fidels a llur consumidor típic, el burgès acabalat barceloní, van continuar servint molt bé a dos públics: el supervivent de la mentalitat del 1911, conservadora, i el de la nova mentalitat cosmopolita del 1922. Només l’arquitectura va poder reflectir el canvi sobrevingut al món oficial. El racionalisme purista més estricte va irrompre, llavors, amb els grups d’habitatges de la Casa-Bloc [obra de Sert, Subirana i Torres Clavé], els plans de Barcelona i de la Diagonal, el projecte de Ciutat de Repòs, el Dispensari Antituberculós [obra de Sert, Subirana i Torres Clavé], tota la sèrie de realitzacions i de projectes del G.A.T.C.P.A.C. [“Grup d’Artistes i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània”] acollits, estimulats o provocats pel Govern català [...] La mentalitat socialdemocràtica europea que dominava en el cercle dels arquitectes capdavanters va fer possible el caràcter racional de les abundants instal·lacions escolars de l’època i dels projectes urbanístics, com el de sanejament del districte Vè de Barcelona. Un número especial de la revista A.C., del G.A.T.C.P.A.C., dedicat a la Revolució, partia del tema corbusierenc: L’ambient fa l’home, per a predicar una salvació col·lectiva a través de l’arquitectura i l’urbanisme. Dos dirigents del G.A.T.C.P.A.C. van tenir un paper important en aquell moment. J. L. Sert va construir el Pavelló d’Espanya a l’Exposició Internacional de París, decorat pel Guernica de Picasso i el Segador de Miró. Un jove arquitecte Josep Torres Clavé es feia càrrec de la direcció de l’Escola d’Arquitectura i presidia la formació d’un pla d’estudis que en feia un segon Bauhaus. [...] En el terreny escolar cal citar, al costat de la planificació dels estudis d’Arquitectura dirigida per Torres Clavé i la dels estudis d’Art establerta per Francesc Galí, la creació i el funcionament de l’Escola d’Art de Tarragona, on Joan Rebull va posar en marxa no solament una pedagogia de la problemàtica, extraordinàriament valuosa, sinó que, al mateix temps, va donar una funció cívica a l’Escola, que s’encarregava de resoldre treballs urbanístics per a la ciutat. [...]