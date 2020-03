Un altre documental dels Obama

Després d’ American factory, el documental dels Obama que va arribar fa set mesos a Netflix, la plataforma ha estrenat un nou projecte de l’expresident dels Estats Units i la seva dona, Michelle Obama, que, en aquesta ocasió, s’endinsa en l’àmbit social. Crip Camp. A disability revolution reviu el moviment per defensar els drets de les persones amb diversitat funcional als Estats Units. El punt de partida és sorprenent i amb un missatge molt positiu. Se centra en el Campament Jened, un campament per a adolescents amb diverses discapacitats que als anys 60 van supervisar un grup de hippies. Les persones que van formar part d’aquell grup (tant monitors com campistes) recorden aquells dies. “Quan érem allà, el món exterior no existia”, assegura una de les persones que va formar part d’aquell projecte. Les extraordinàries pel·lícules domèstiques que van gravar ells mateixos, l’ambientació musical i les declaracions dels protagonistes demostren que aquell campament va suposar un espai de llibertat i autonomia en un context social dels Estats Units on aquestes persones s’havien sentit excloses des del seu naixement. Havien rebut un tracte discriminatori per part d’una societat que els rebutjava, havien estat sobreprotegits per les seves famílies i no havien tingut l’oportunitat de relacionar-se amb més persones que compartissin la mateixa situació. La convivència en aquell campament els va canviar el punt de vista sobre la vida: van divertir-se, van guanyar en independència i van gaudir del valor de respectar-se i conviure entre ells sense sentir-se diferents. Les imatges d’arxiu demostren l’alegria, el sentiment alliberador que experimentaven en plena època hippy i un clima inclusiu absolutament espontani que els proporcionava a tots una enorme felicitat.

El documental utilitza aquest campament com a germen per presentar els personatges protagonistes i després evoluciona narrativament per reviure el moviment activista que va defensar els drets de les persones amb diversitat funcional als Estats Units. El president Nixon va vetar la llei que havia de suposar el reconeixement dels seus drets i resulta impactant veure ara la manera com es va argumentar a la població aquella decisió política. Es va negar l’adaptació de totes les instal·lacions i serveis públics a les seves necessitats amb l’argument que era una despesa econòmica molt gran per al benefici de molt poques persones. Com és habitual, els arxius del passat serveixen per delatar com l’exclusió social estava normalitzada i evidencien el progrés que s’ha aconseguit gràcies a la reivindicació. Crip Camp explica com va ser aquesta lluita pel reconeixement dels drets civils de les persones amb diversitat funcional. En aquest àmbit, actualment no està tota la feina feta i queden moltes batalles per guanyar, però aquest documental serveix per recordar-nos la importància de la sensibilització, el respecte i la inclusió per contribuir al progrés global de la societat.