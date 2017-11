La dominació castellana

És un fet, que no podran rebatre per més que recorrin al sufragi universal i a totes les altres llibertats modernes, que l’Estat espanyol, en la forma unitària que té avui i ha tingut sempre, és lo mecanisme de què es val Castella per a dominar els altres pobles d’Espanya. [...] L’Estat que ens governa, l’Estat espanyol, és tan estranger per a nosaltres com ho fóra lo francès, si estengués sobre la terra catalana sa xarxa de prefectures, districtes, subprefectures, arrondisements i cantons, i fes circular per dintre d’aquesta complicada canalització política les onades de sa floreixent burocràcia. Tanta enyorança de l’Estat Català sentiríem sota lo domini dels gendarmes com sentim avui baix l’imperi dels guàrdies civils. En l’Estat espanyol tot hi és castellà, des de los homes que se’n gaudeixen fins a l’última de les institucions que l’integren. Totes ses arrels se troben a Castella i creixen i es nodreixen de saba castellana. En l’organisme politicoadministratiu espanyol no cal cercar-hi l’esperit català, senzill, sobri, recte, enemic d’entortolligaments i giragonses, poc amant de ficar-se en so dels altres ni d’abassegar feines alienes; no cal cercar-hi la llengua catalana, la més alta i pura de les manifestacions de son esperit de poble, obra cabdal de son geni nacional treballada per innombrables generacions d’intel·ligències; no cal cercar-hi res de Catalunya perquè res s’hi trobaria. L’Estat Espanyol és una etapa o modificació de l’Estat Castellà que abans se deturava a la ratlla d’Aragó i després s’eixamplà fins al Mediterrani, que abans vivia únicament sobre los pobles castellans que l’engendraren i després avassallà les altres nacionalitats ibèriques. [...] I veus aquí com l’Estat Espanyol ha sigut l’instrument de dominació de la nacionalitat castellana. [...] Que si del jorn en què morí l’últim rei català pogué dir-se que veié perdre’s “tota la honor de la nació catalana”, del dia en què Castella s’assegué en lo trono de Catalunya en la persona de Ferran d’Antequera, bé pot dir-se que li veié perdre sa llibertat. “Trahit e mort es aquest regne”, exclamà llavors lo duc de Gandia. Quants i quants catalans han tingut de repetir després eixes paraules! [...] I lo poble va teixint i cavant la terra i aspira només a teixir i cavar la terra. Afortunadament, l’Estat Espanyol mateix se cuida de despertar-lo. [...].