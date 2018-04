Una dona morta

La notícia tindrà només unes hores de vida. Una dona ha mort aquest dilluns a ganivetades a les 6.53 del matí a Blanes, presumptament a mans del seu marit, de qui s'estava separant. Els fills de la parella estaven presents en el moment de la mort al domicili familiar. Una noia d'uns 20 anys ha trucat als Mossos i un nen d'uns 10 ha rebut assistència mèdica per ferides a les mans. Segons sembla hauria intentat que el pare no s'autolesionés després de ferir de mort la mare amb diverses ganivetades al tòrax i l'abdomen. La notícia tindrà poca repercussió. Un minut de silenci, tres dies de dol, algunes notícies als diaris. Aturem-nos un moment. Una altra dona que mor a mans de la seva parella mereix que pensem en l'infern viscut abans de perdre la vida. En el domini, en la llibertat perduda abans de perdre-ho tot. Possessió, control, menyspreu, silencis. Fins que quedi algú que pensi que les feministes son unes pesades exagerades, que les dones dominen d'una altra manera, que alguna cosa devia haver fet, que cada casa és un món i no es pot jutjar... Mentre es continuïn buscant excuses a la violència, la nostra societat serà un infern per a moltes dones. La violència comença amb el control del mòbil, dels amics, de les opinions i del dret a expressar-les obertament, de la llargada de la faldilla, dels caps de setmana amb les amigues. Noia, no cal una bufetada per despertar. Atura-ho a temps.