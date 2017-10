Entre les incògnites que planteja l’exercici, per primera vegada a Espanya i al sud d’Europa, del sufragi femení, n’hi ha una que quasi gosaria a donar per esbandida. Em refereixo a la incògnita que sol formular-se en aquesta pregunta: “¿Votaran o no votaran?”. El meu parer, després d’escoltar els uns i els altres, o millor dit, les unes i les altres, és que votaran. Les dones, en general, faran ús del dret que la República espanyola els ha concedit en una hora d’optimisme i de generositat. Votaran. La curiositat, la novetat, l’ocasió d’una actitud inèdita seran factors que contribuiran a posar-les en marxa. No és improbable tampoc que moltes d’elles tinguin veritable fe en l’eficàcia de llur vot. L’estament femení, en el replec més íntim de la seva consciència col·lectiva, alimenta la idea que els homes, en qüestions pràctiques, són una mica babaus, una mica puerils. Elles, més prop del rebost i de la porta on truquen els cobradors amb el rebut als dits, suposen que coneixen la realitat fonamental millor que llurs marits i llurs fills... No estic segur que aquesta coneixença sigui tan superior a la nostra com suposen. No n’estic segur. Però per moure-les a votar amb decisió, basta que elles s’hagin aferrat a aquesta idea de superioritat. Votaran. Les dones votaran. ¿Per qui? Ah, això ja és un altre problema! Hi ha més d’una manera de creure que es defensen els interessos fonamentals de la llar. I d’altra banda, sempre hi ha el perill d’aquells jocs psíquics complicats que fan fer una cosa en nom d’un principi o d’un interès molt clar, però, en realitat, en el fons del fons, a impuls d’una immotivada i obscura simpatia.