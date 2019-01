El dret d’il·lusionar-nos

Ara que ha baixat una mica el suflé De Jong, és bon moment per donar context als que no acaben d’entendre el rebombori mediàtic que ha generat l’anunci del seu fitxatge pel Barça. I el primer que els hem de dir és que no serà un altre Messi, esclar que no, però alhora és el futbolista més suggerent que podia aterrar al Camp Nou.

El més normal és que ni tan sols arribi a la dimensió dels llegendaris Busquets-Xavi-Iniesta. Però és la promesa del retorn al full de ruta correcte, a reforçar la idea dels Arthurs i allunyar-nos de la dels Paulinhos i Arturos Vidal, i a fonamentar el relleu generacional amb un migcampista que té el bon costum -si cal, prenent riscos en zones delicades- de millorar les pilotes que li arriben.

En aquest punt, em sembla just destacar el mèrit que ha tingut la direcció del club. Si De Jong hagués triat el PSG o el City, i hi va estar ben a prop, hauríem fet la llista de futbolistes desitjats que, en els últims anys, han preferit marxar del Barça o no venir-hi. Però Bartomeu i companyia han sabut llegir que era una aposta prou valuosa per apujar-la, encara que això els obligui a retallar per altres bandes en un futur immediat. I també em sembla un encert transmetre-li al futbolista no que serà titular però sí que penses en ell com una peça central al voltant de la qual edificar el futur.

Només un apunt a peu de pàgina: De Jong fitxa pel Barça perquè, al marge de seduir-lo amb arguments esportius, el club ha fet un esprint econòmic d’última hora, de manera que, de cara a pròximes operacions en què el jugador de torn triï un altre equip, estalviem-nos la superioritat moral d’acusar-lo de preferir els diners.

Ara arriba un parèntesi en què posarem la lupa sobre De Jong quan l’Ajax s’enfronti al Madrid a la Champions. En aquest temps s’hauran de prendre decisions que cridaran l’atenció, perquè afectaran jugadors que considerem titulars, i que potser s’haurien d’haver pres abans per revitalitzar la plantilla i evitar que la tensió econòmica hagi arribat al límit.

I com que el futbol no és una ciència exacta, també pot passar que De Jong no floreixi com apunta o no encaixi aquí com preveiem. Ja ens hem endut decepcions amb fitxatges que crèiem èxits segurs com Neymar o Coutinho. Però l’arribada de l’holandès representa la voluntat d’incidir en l’estil de futbol que ens va fer vibrar i que, títols i Messi a banda, s’ha anat diluint en els últims anys. Només per això, perquè crec que amb ell ens ho passarem bé, reivindico el dret d’il·lusionar-nos. Molt.