Els dubtes de Cristiano Ronaldo

Descartar el Madrid com a rival massa d’hora és una temeritat. Els culers saben que és un enemic al qual mai es pot donar per vençut, ja que es caracteritza precisament per sortir victoriós de situacions que ja semblava que tenien perdudes. I els mateixos aficionats del club blanc també s’han acostumat a no criticar ni cremar-ho tot abans d’hora per si de cas es produeix la remuntada.

Tot i els 8 punts de desavantatge i la mala imatge que han ofert en els partits disputats en aquest inici de competició, l’afició es manté calmada. També hi ajuda, evidentment, que han guanyat les dues últimes Champions de manera consecutiva i tres en quatre anys. Però ja sabem que això del futbol no te ni paciència ni memòria. Per tant, tot i no voler rebentar-ho tot, els dits comencen a assenyalar culpables. Els principals: Bale i Benzema. Un perquè està constantment lesionat i l’altre perquè no és aquell davanter centre letal que necessita un club com el Madrid. I tímidament també comença a endur-se crítiques i retrets Cristiano Ronaldo. Alguns l’acusen d’estar més pendent de ser pare que no de jugar a futbol. D’altres que ja no està bé físicament i perjudica tot l’equip. I òbviament també troben a faltar els seus gols, sobretot a la Lliga.

Cristiano, que és molt més llest del que alguns puguin pensar, ha sentit aquesta remor i no està disposat a aguantar gaire. Per això ha tornat a deixar anar el globus sonda que vol marxar a final de temporada. Ell i Mendes estaran atents a la reacció de l’afició, i si diuen que ja els està bé, com sembla que passa, es decidiran a acabar la seva carrera lluny del Bernabéu.

El portuguès prefereix marxar per la porta gran abans d’arrossegar-se o ser suplent, i sap que pot tenir mercat encara en algun gran club europeu. La jugada, a més, l’observa des de la distància i la prudència el president Florentino Pérez, que sap que aquesta temporada serà complicada i té clar que l’estiu que ve haurà de fer una bona renovació. Amant dels cromos i dels grans fitxatges, després d’uns anys de tranquil·litat té ganes de tornar a sacsejar el mercat. Noms com Mbappé o sobretot Neymar li ronden pel cap. S’imagina presentant-los i dient allò que han nascut per jugar al Madrid. I, esclar, si marxessin Bale, Benzema o Cristiano, o tots tres a la vegada, seria un estiu d’allò més divertit i podria contrarestar perfectament el títol gran que potser se li acudirà guanyar al Barça.