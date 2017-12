Unes eleccions anormals i sense igualtat de condicions

Aquest diari ha hagut de desplaçar-se a Brussel·les per entrevistar un dels caps de llista que es presenten a les eleccions del 21 de desembre, el president Carles Puigdemont, que no les ha convocades ni pot fer campanya a Ca talunya perquè seria detingut a l’instant. De la mateixa manera, el vicepresident Oriol Junqueras, que encapçala la llista d’ERC, està tancat a la presó d’Estremera i, per tant, només pot participar en la campanya a través de les cartes que escriu. I encara hi ha altres candidats empresonats, com Jordi Sànchez i Joaquim Forn; exiliats a Brussel·les, com Clara Ponsatí, Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig; o en llibertat provisional sota fiança, com Jordi Turull, Carles Mundó, Josep Rull, Raül Romeva i Dolors Bassa. És evident que, en aquestes condicions, es fa molt difícil presentar aquestes eleccions en un context de normalitat, ja que, per començar, no està garantit el dret a participar en el procés electoral en igualtat de condicions. Hi ha opcions polítiques que estan fent una campanya convencional i sense restriccions. I d’altres que no. Aquesta és la realitat.

Tot i això, o precisament per aquest fet, les eleccions del 21 de desembre són les més importants que afronta Catalunya des de la restauració de la democràcia. El que està en joc és quina és la font de legitimitat que ha de regir el destí dels catalans: el vot expressat a les urnes o la decisió arbitrària del govern espanyol a través de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. També estan en joc alguns pilars de l’estat de dret com el dret a tenir un judici just i a la presumpció d’innocència, que clarament s’han vulnerat en el cas dels consellers empresonats.

Tothom ha de ser conscient que una victòria del bloc del 155 significaria avalar la decisió de Rajoy de cessar el Govern i dissoldre el Parlament. Així com donar la raó als fiscals que acusen Jordi Cuixart i Jordi Sànchez de protagonitzar una rebel·lió violenta.

Aquesta realitat no hauria de ser excusa per, arribat el moment, exigir les responsabilitats que calgui als dirigents independentistes pels errors comesos. Ni tampoc per reclamar un programa de govern sòlid que efectivament millori la vida de les persones. Però cal tenir present quina és la disjuntiva que s’afronta el 21-D.